Aandacht voor inflatiecijfer eurozone op Damrak

Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar het inflatiecijfer van de eurozone. De vrees dat de hoge inflatie de koopkracht van consumenten onder druk zet houdt de beurzen al maanden in de greep. Om de sterke prijsstijgingen te bestrijden zijn de centrale banken ook begonnen om de rentes te verhogen en de hogere leenkosten zouden een rem kunnen zetten op de economische groei en zelfs leiden tot een recessie.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) liet vrijdag al weten dat de inflatie in Nederland volgens de Europese rekenmethode in juni is gedaald tot 9,9 procent, tegen 10,2 procent in mei. Daarmee blijft de inflatie wel op een hoog niveau, aangejaagd door de gestegen energieprijzen en de hogere prijzen voor levensmiddelen.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een lager begin van de eerste dag van juli. Ook de andere Europese beurzen lijken met verliezen te openen. De Nikkei in Tokio sloot vrijdag 1,7 procent lager na een groeivertraging van de Japanse industrie in juni. De Japanse centrale bank liet daarnaast in het zogeheten Tankan-rapport weten dat het vertrouwen van de grote Japanse bedrijven is verslechterd in de afgelopen maanden.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent lager. Uit cijfers van marktonderzoeker Caixin bleek dat de Chinese industrie in juni weer is gegroeid. In Hongkong hadden beleggers een vrije dag vanwege de viering van de machtsoverdracht van de stad door Groot-Brittanniƫ aan China 25 jaar geleden.

Op het Damrak gaat de aandacht uit naar Philips. De terugroepactie van de apparaten tegen slaapapneu van het zorgtechnologiebedrijf verloopt buitengewoon moeizaam, meldde Het Financieele Dagblad. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML zullen mogelijk reageren op de resultaten van Micron Technology. De Amerikaanse chipfabrikant boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst maar gaf een voorzichtige verwachting af voor huidige kwartaal.

Veevoerbedrijf ForFarmers kondigde aan een overeenkomst te hebben bereikt met branchegenoot 2Agriculture om hun activiteiten in het Verenigd Koninkrijk samen te voegen. Met de samenwerking versterkt ForFarmers UK onder meer zijn positie in de pluimveesector. De euro was 1,0464 dollar waard, tegenover 1,0469 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 104,70 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 108,17 dollar per vat.