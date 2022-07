Chipbedrijven onderuit op Damrak na tegenvaller bij branchegenoot

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een verlies het weekend ingegaan. Vooral de chipbedrijven in de AEX verloren fors aan waarde na een teleurstellend kwartaalbericht van een Amerikaanse branchegenoot.

Chipmachinemaker ASML en toeleveranciers aan de sector ASM International en Besi verloren tot ruim 9 procent aan waarde. De tik volgde op teleurstellende vooruitzichten van halfgeleiderfabrikant Micron Technology. Het Amerikaanse concern wees daarbij vooral naar problemen op de markt voor smartphones en pc’s, waar mogelijk minder vraag naar is door de tanende koopkracht van consumenten.

De AEX-index eindigde uiteindelijk 0,5 procent lager op 655,68 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 899,44 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,2 procent, Londen zakte een fractie.

Van de hoofdfondsen was techinvesteerder Prosus de sterkste stijger met een winst van 3,4 procent. Philips was juist een grote verliezer (min 1,8 procent). De terugroepactie van de apparaten tegen slaapapneu van het zorgtechnologiebedrijf verloopt volgens Het Financieele Dagblad zeer moeizaam.

In de MidKap ging laadpalenbedrijf Alfen aan kop met een winst van 2,3 procent. Een dag eerder werd bekend dat beleggersfirma Arrowstreet zijn shortpositie, waarmee gespeculeerd wordt op een koersdaling, in de onderneming heeft verkleind. Flitshandelaar Flow Traders sloot de rij met een verlies van bijna 11 procent.

Boskalis bleef ongewijzigd. De baggeraar herhaalde het overnamebod van investeerder HAL (plus 0,7 procent) niet aan te bevelen en dat aandeelhouders zelf moeten besluiten of ze het accepteren.

Airbus steeg 3 procent in Parijs. De vliegtuigfabrikant heeft voor miljarden euro’s aan orders ontvangen van Chinese luchtvaartmaatschappijen. In Frankfurt verloor Siemens 1 procent. Het technologieconcern schrijft 2,8 miljard euro af op zijn belang in energiebedrijf Siemens Energy (plus 1,7 procent) door de forse waardedaling van de onderneming.

De euro was 1,0416 dollar waard, tegenover 1,0469 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2 procent meer op 107,81 dollar. Brentolie werd 1,7 procent duurder op 111 dollar per vat.