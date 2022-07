Decreet Poetin zet Japanse handelshuizen onder druk op beurs

Een decreet van de Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdag voor onrust gezorgd onder handelshuizen op de Japanse beurs. Poetin kondigde aan om de Sakhalin 2-aardgasfabriek over te dragen aan een nieuwe Russische entiteit. Daarmee zou Moskou bedrijven kunnen dwingen om uit het belangrijke energieproject te stappen.

De Japanse bedrijven Mitsui & Co en Mitsubishi hebben samen een belang van 22,5 procent in het Sakhalin-project. Op de beurs in Japan verloor Mitsubishi dik 5 procent en Mitsui & Co zakte 6 procent. Volgens Moskou is ingrijpen nodig vanwege het nationale belang en de economische veiligheid van Rusland, aldus een verklaring. Belanghebbenden hebben een maand de tijd om te zeggen of ze een belang in de nieuwe onderneming willen nemen.

Ook Japanse kopers van lng stonden onder druk op de beurs in Tokio. Zo verloren Tokyo Gas en Osaka Gas tot bijna 10 procent. Vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit de Sakhalin 2-installatie was goed voor ongeveer 9 procent van de totale lng-invoer van Japan in 2020. Dat komt neer op ongeveer 3 procent van de totale energievoorziening van het land.

Het sentiment in Azië was vrijdag overwegend negatief na de uitverkoop op Wall Street. De vrees voor een recessie maakt beleggers nerveus. Omdat er geen einde lijkt te komen aan de oorlog in Oekraïne zullen energiekosten hoog blijven. De verwachting is dat de renteverhogingen door de centrale banken om de inflatie te bestrijden zullen leiden tot een economische krimp.

De beurs in Japan sloot 1,7 procent lager. Ook in Zuid-Korea stond een verlies op de borden. De Kospi speelde 1,4 procent kwijt.

Shanghai noteerde 0,4 procent lager ondanks positieve data over de industrie waar weer sprake was van meer bedrijvigheid. De beurs in Hongkong bleef gesloten. De Chinese president Xi Jinping beëdigde in Hongkong de nieuwe plaatselijke leider John Lee tijdens een ceremonie voor de viering van de machtsoverdracht van de stad door Groot-Brittannië aan China 25 jaar geleden. Het is Xi’s eerste bezoek aan Hongkong in vijf jaar tijd.