Kohl’s onderuit op Wall Street na afbreken overnamegesprekken

Kohl’s zakte vrijdag bijna 20 procent op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse warenhuisketen bevestigde de gesprekken over een overname door Franchise Group te hebben afgebroken. Volgens het bedrijf vormde de verslechtering van de marktomstandigheden een obstakel voor het bereiken van een akkoord. Ook verlaagde Kohl’s zijn verwachtingen doordat consumenten vanwege de hoge inflatie voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven.

De stemming op Wall Street was aan het begin van de nieuwe beursmaand afwachtend na de forse verliezen in de afgelopen maanden. Beleggers maken zich daarnaast op voor een lang weekeinde. De Amerikaanse markten zijn maandag gesloten vanwege de viering van de Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent op 30.822 punten. De brede S&P 500 steeg ook 0,2 procent tot 3.795 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte een fractie tot 11.019 punten.

Micron Technology zakte 3,8 procent. De chipfabrikant boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst, maar gaf een teleurstellende verwachting af voor het huidige kwartaal.

Meta Platforms verloor 2,9 procent. Het moederbedrijf van Facebook schroeft zijn plannen voor de werving van nieuw personeel met minstens 30 procent terug en zet zich schrap voor een economische neergang. Volgens persbureau Reuters heeft topman Mark Zuckerberg in een vraag-en-antwoordsessie met medewerkers gezegd dat het wellicht “een van de ergste neergang zal zijn die we in de recente geschiedenis hebben gezien”.

Boeing won 1,2 procent. De vliegtuigfabrikant dreigt flink marktaandeel te verliezen in China, waar rivaal Airbus voor miljarden aan orders heeft binnengehaald van Chinese luchtvaartmaatschappijen.

Apple steeg 0,2 procent na een positief analistenrapport. De marktkenners van JPMorgan handhaafden hun koopadvies voor het aandeel en verklaarden zich niet zo’n zorgen te maken over de vooruitzichten van de iPhonemaker. Pakketbezorger FedEx zakte 1,5 procent na een adviesverlaging door Berenberg.

De euro was 1,0403 dollar waard, tegenover 1,0469 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,2 procent meer op 107,99 dollar. Brentolie werd 2,1 procent duurder op 111,33 dollar per vat.