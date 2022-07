Koperprijs op laagste niveau sinds begin 2021 door recessievrees

De prijs van koper is vrijdag gedaald tot onder de 8000 dollar per ton. Het is voor het eerst sinds februari vorig jaar dat de prijs van het metaal onder die grens is gezakt. De koperprijs staat onder druk door zorgen over een economische recessie, waardoor er minder vraag is. Daardoor is de prijs al langere tijd aan het dalen.

De koperprijs zakte op de Londense metalenmarkt met meer dan 3 procent tot 7988 dollar per ton. Koper wordt vaak beschouwd als een soort barometer voor de wereldeconomie, omdat het metaal in veel verschillende sectoren wordt gebruikt, zoals de bouw, auto-industrie en telecomsector. Door een zwakkere vraag kan er volgens analisten overaanbod ontstaan op de markt van koper, wat druk zet op de prijzen. In maart tikte de koperprijs nog een recordniveau van circa 10.900 dollar per ton aan door de vrees dat de leveringen uit Rusland geraakt zouden worden door de westerse sancties vanwege de oorlog in Oekraïne.

Ook de prijzen van andere veel gebruikte metalen zoals aluminium, zink, lood en nikkel gaan omlaag door zorgen over de economie, net als de prijs van ijzererts.