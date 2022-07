Minister zet rem op buitenlandse investeringen staatsbedrijven

Staatsbedrijven als de Nederlandse Spoorwegen en Schiphol mogen als het aan minister Sigrid Kaag (Financiën) ligt alleen nog investeringen doen in het buitenland, als die ook bijdragen aan het publieke belang van die bedrijven in Nederland. Voor activiteiten die alleen bedoeld zijn om geld aan te verdienen, is straks geen ruimte meer.

NS moest vorig jaar stevig ingrijpen bij het Duitse dochterbedrijf Abellio, dat in de financiële problemen was geraakt. Het riep ook in politiek Den Haag vragen op over de nut en noodzaak van de buitenlandse avonturen van het spoorbedrijf, dat ook in Groot-Brittannië actief is. Ook aandelenbelangen van Schiphol in buitenlandse luchthavens stuitten op kritiek.

In haar nieuwe deelnemingenbeleid stelt Kaag dus paal en perk aan “branchevreemde en buitenlandse activiteiten” van bedrijven waarvan de overheid (deels) eigenaar is. “Activiteiten die alleen een winstoogmerk hebben en niet ondersteunend zijn aan de publieke belangen of gelieerd zijn aan de Nederlandse kernactiviteiten, kunnen in principe niet op mijn goedkeuring rekenen.”

Kaag verwacht verder van staatsdeelnemingen “dat zij een voorbeeldrol vervullen in hun eigen sector bij het nastreven van een positieve impact op mens, maatschappij en klimaat”. Dat betekent dat zij met ambitieuze doelen moeten komen op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, een veilige werkomgeving, mensenrechten, financiële transparantie en het tegengaan van corruptie.

Ook werknemers van deze bedrijven moeten iets gaan merken van het nieuwe deelnemingenbeleid. De minister wil meer aandacht voor zaken als acceptabele arbeidsvoorwaarden en een loon waar mensen gewoon van kunnen rondkomen. Daarnaast wil zij meer oog voor diversiteit, ook in de samenstelling van de raad van bestuur en de raad van commissarissen.