Onderzoek: uitstoot China 8 procent gedaald door coronalockdowns

De uitstoot van CO2 door China is in de periode van maart tot en met mei met bijna 8 procent gedaald door de strikte lockdowns in China tegen uitbraken van het coronavirus. Dat meldden onderzoekers van Carbon Monitor. Door die lockdowns werd de Chinese industrie geraakt, waardoor er bijvoorbeeld minder vraag naar energie was. Ook de afkoeling van de Chinese vastgoedmarkt zorgde voor een lagere uitstoot, omdat er minder vraag was naar cement, staal en beton. Voor de productie van die bouwmaterialen is veel energie nodig.

China is ’s werelds grootste uitstoter van CO2. Door de gedaalde uitstoot van het land ging ook de wereldwijde CO2-emissie licht omlaag in die periode, aldus het onderzoeksbureau. Beijing heeft beloofd dat de Chinese uitstoot in 2030 zal pieken en daarna zal dalen. Uiterlijk 2060 wil de tweede economie van de wereld klimaatneutraal zijn.

In de eerste twee maanden van dit jaar steeg de Chinese uitstoot nog met 2 procent. Vanaf maart gingen grote steden als bijvoorbeeld Shanghai in lockdown vanwege de opmars van de omikronvariant van het coronavirus. Inmiddels zijn die lockdowns weer grotendeels opgeheven.