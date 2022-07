Google gaat gevoelige locatiedata automatisch verwijderen

Google belooft voortaan automatisch locatiedata van gebruikers die gevoelig kan zijn te verwijderen, zoals wanneer iemand een abortuskliniek bezoekt. Het bedrijf doet die mededeling nadat de laatste dagen zorgen ontstonden over hoe staten die abortus verbieden hun inwoners mogelijk kunnen vervolgen op basis van dit soort gegevens.

Het gaat niet alleen om abortusklinieken, schrijft Google op de eigen website, maar bijvoorbeeld ook om opvanghuizen voor slachtoffers van huiselijk geweld, afvalklinieken of verslavingsklinieken. “Bezoeken aan dit soort plekken kunnen bijzonder persoonlijk zijn, daarom kondigen we vandaag aan dat als onze systemen registreren dat gebruikers dit soort plekken bezoeken, het kort daarna uit hun locatiegeschiedenis gewist zal worden.” Google zegt ook dat het bewaren van de locatiegeschiedenis niet automatisch aan staat, maar dat het een optie is waar mensen actief voor kiezen.

Google gaf bovendien aan dat gebruikers die hun menstruatiecyclus bijhouden met hun Fitbit, het slimme horlogemerk dat Google vorig jaar overnam, voortaan makkelijker data daarover kunnen verwijderen.