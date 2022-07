Krant: ING brengt aantal vestigingen in België verder terug

ING gaat het aantal vestigingen in België nog verder terugbrengen. Het aantal zogeheten zelfstandige agenten, die bij de zuiderburen veel vestigingen runnen, moet met ruim de helft omlaag, meldt de Belgische zakenkrant De Tijd op basis van ingewijden.

In totaal 448 agenten baten nu 311 kantoren uit. De Tijd vernam dat het aantal zelfstandige agenten tegen midden volgend jaar wordt teruggebracht naar 200. Hoeveel van hun kantoren overblijven is nog niet bekend. Daarover zou het definitieve besluit nog niet genomen zijn.

“In het beste geval zijn er dat 100 tot 150 van de 311”, schat een bron van de krant. “ING heeft laten weten dat het gemiddeld aantal klanten per kantoor van 5000 naar 15.000 moet gaan.”

De ingreep zou geen banen hoeven te kosten. In de zelfstandige bankfilialen werken volgens het bericht nu ruim 800 mensen. Iedereen die werkt in een vestiging die verdwijnt zou nog in een andere vestiging aan de slag kunnen.

ING wilde in een reactie aan De Tijd niet ingaan op de cijfers. Wel heeft de bank bevestigd dat er gesprekken lopen met vertegenwoordigers van de zelfstandige vestigingen.

Bankieren gebeurt tegenwoordig steeds meer digitaal en vestigingen worden minder bezocht. Afgelopen jaren heeft ING in België al meerdere keren gesneden in het aantal locaties. Eind vorig jaar kondigde de bank nog aan dat het aantal eigen filialen in het land ongeveer gehalveerd zou worden tot 50.

In Nederland zei ING in maart vorig jaar meer dan de helft van zijn bankkantoren te gaan sluiten, waardoor er hier minder dan zestig over zouden blijven. Tegelijk maakte ING toen bekend meer ING-servicepunten te zullen openen in winkels als Primera of de Bruna.