Pralinemaker lang dicht door salmonella bij Belgische chocolareus

De Belgische chocolatier en maker van pralines Neuhaus moet zijn productie waarschijnlijk weken stilleggen na de ontdekking van salmonella bij de grote chocoladeproducent Barry Callebaut. Dat heeft topman Ignace Van Doorselaere gezegd in een interview in de Belgische krant La Dernière Heure.

Eerder deze week sloeg Callebaut alarm omdat in zijn chocoladefabriek in Wieze, volgens het bedrijf de grootste ter wereld, de salmonellabacterie was gevonden. Besmette chocolade was geleverd aan onder meer afnemers in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Inmiddels is duidelijk dat geen van de besmette chocolade bij consumenten is terechtgekomen.

Maar andere chocolademakers lijken wel de dupe. Van Doorselaere zegt pas woensdagavond op de hoogte gebracht te zijn van het probleem. “Een groot deel van de chocolade die mogelijk besmet is, was dan al gebruikt in onze fabrieken”, vertelt hij.

“We hebben de hele productie en de betrokken stock moeten isoleren en vernietigen, maar ook onze fabriek moeten sluiten.” Die sluiting zou twee tot vier weken moeten duren, of in ieder geval tot de fabriek helemaal is gereinigd. Neuhaus hoopt dan begin augustus weer normaal te kunnen draaien.

Andere chocoladeverwerkers hebben hun productie ook volledig of geheel moeten stilleggen, klinkt het. Het is onduidelijk wanneer het werk overal weer op gang kan komen. Er dreigen volgens Callebaut vooralsnog geen lege schappen. Van Doorselaere bevestigt dat: “Gelukkig kunnen we met onze voorraad de verkoop gedurende drie tot vier weken afdekken.”

Eerder dit jaar werd in een Belgische fabriek van het Italiaanse bedrijf Ferrero ook al salmonella gevonden. Honderden mensen werden ziek, onder wie ook Nederlanders. De chocolade-eieren van Kinder Surprise verdwenen een poos uit de schappen.