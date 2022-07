Brussels Airlines schrapt vluchten, piloten SAS willen staken

De problemen in de luchtvaart spelen duidelijk niet alleen op Schiphol. Brussels Airlines maakte bekend nog eens vijfhonderd vluchten uit het schema te halen in de maanden juli en augustus. Met de annuleringen komt de luchtvaartmaatschappij tegemoet aan de vraag van piloten en cabinepersoneel om de werkdruk te verminderen. Ondertussen dreigen piloten van het Scandinavische SAS het werk neer te leggen.

In totaal gaan er zo’n 675 vluchten van Brussels Airlines niet door. Dat komt neer op 6 procent van het totaalaantal vluchten. Bij de maatschappij wordt maandag overlegd, nadat vakbonden eerder dreigden met een driedaagse staking eind juni. Volgens de bonden is het schrappen van vluchten de enige manier om de werkdruk te verlichten. Eerder had de maatschappij al 148 vluchten geschrapt. Nog meer vluchten schrappen, is volgens de Belgische maatschappij “commercieel onmogelijk”.

Brussels Airlines stelt dat het door de annuleringen 10,2 miljoen euro aan inkomsten misloopt. Dat is evenveel als de driedaagse staking de maatschappij kostte.

Ondertussen lijken piloten van SAS wel te gaan staken. Onderhandelingen tussen de maatschappij en de pilotenbond over een nieuwe cao liepen op niets uit. Daardoor dreigen 900 piloten nu het werk neer te leggen. Dit tot ongenoegen van de maatschappij. “Hoe kan een staking in de drukste week van de afgelopen twee├źnhalf jaar ons in godsnaam helpen investeerders te vinden en aan te trekken”, zei topman Anko van der Werff. De Nederlander had vooral kritiek op wat hij een “stakingscultuur” onder piloten noemde.

Volgens ruwe schattingen zou een pilotenstaking de maatschappij 9 miljoen euro per dag kosten. Van der Werff zegt open te staan voor het hervatten van de onderhandelingen. Volgens hem wordt het een lastige opgave om gedupeerde reizigers om te boeken. In plaats daarvan lijken ze een voucher te krijgen.