Duitsland kijkt naar redding energiebedrijf Uniper

Duitsland is bereid energiebedrijf Uniper te redden, maar wil de mogelijkheden daarvoor vastleggen in een nieuwe wet over energiezekerheid. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Als onderdeel van de redding zou de Duitse staat een belang in Uniper kunnen nemen. De coronasteun aan luchtvaartmaatschappij Lufthansa wordt daarbij als voorbeeld genomen.

Uniper krijgt minder gas dan normaal omdat Rusland de hoeveelheid gas die het via de Nord Stream-pijplijn levert vorige maand met 60 procent verminderde. Daardoor moet het Duitse energiebedrijf zelf gas inkopen op de energiemarkt en hoge dagprijzen betalen. Dat gaat ten koste van de financiële positie van het bedrijf, dat de eigen financiële verwachtingen voor dit jaar al introk.

Verschillende ministeries bespreken momenteel toevoegingen aan de nieuwe wet, laat het Duitse ministerie van Economische Zaken weten. Een daarvan is de mogelijkheid van een speciale heffing om de kosten van duurdere energie eerlijk te verdelen.