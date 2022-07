EasyJet onderuit op beurs na plots vertrek operationeel directeur

EasyJet was maandag een grote verliezer op de Europese beurzen. De operationeel directeur van de Britse luchtvaartmaatschappij vertrok plotseling, net nu de prijsvechter kampt met veel geannuleerde vluchten en stakingen. Verder was het beeld bij beleggers op deze eerste dag van de week gemengd. Iedereen bleef terughoudend door de zorgen over een mogelijke recessie.

Het aandeel easyJet ging in Londen meer dan 4 procent onderuit. Het opstappen van Peter Bellew volgt volgens ingewijden van persbureau Bloomberg op een meningsverschil binnen de top van het concern over de manier waarop easyJet de conflicten met vakbonden moet beslechten. EasyJet weigerde commentaar te geven. Bellew wordt opgevolgd door David Morgan, die de post op interimbasis zal vervullen.

In Amsterdam won de AEX-index 0,6 procent tot 659,61 punten. De MidKap zakte 0,3 procent tot 897,12 punten. De graadmeters in Londen en Parijs dikten tot 0,9 procent aan. De Europese markten konden daarbij geen richting ontlenen aan Wall Street, dat zijn deuren gesloten hield vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten.

In Duitsland werd het sentiment gedrukt door een tegenvaller op macro-economisch gebied. De DAX in Frankfurt verloor 0,3 procent. De Duitse export nam in mei onverwacht af ten opzichte van een maand eerder. De import van de grootste economie van de eurozone nam daarentegen sterk toe, waardoor Duitsland voor het eerst sinds 1991 een handelstekort had in een maand.

Bij de hoofdfondsen aan het Damrak was Shell de grootste stijger, met een plus van 4,5 procent. De koers kreeg een zetje in de rug van het oplopen van de olieprijzen. Zowel Amerikaanse olie als Brent ging bijna 2 procent in prijs omhoog. Respectievelijk staan de prijzen daardoor weer boven de 110 en 113 euro per vat.

De in Amsterdam genoteerde vastgoedsector moest het daarentegen ontgelden bij beleggers na een negatief analistenrapport van Barclays. Vastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield zakte meer dan 3 procent. Barclays schroefde het koersdoel voor het aandeel terug. Ook verlaagde de Britse bank de koersdoelen voor de vastgoedbedrijven WDP en CTP, die tot dik 4 procent verloren in de MidKap.

Daarnaast was maaltijdbezorger Just Eat Takeaway een grote verliezer. Het aandeel zakte ruim 5 procent. De euro was verder 1,0428 dollar waard, tegenover 1,0416 dollar bij het slot van de beurzen op vrijdag.