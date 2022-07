Eerste Duitse handelstekort sinds 1991 na daling export

Duitsland heeft in mei voor het eerst sinds 1991 een handelstekort in een maand laten zien, na een onverwachte daling van de export. De uitvoer van de grootste economie van de eurozone en de belangrijkste Europese handelspartner van Nederland kampte met problemen in de toeleveringsketen door de oorlog in Oekraïne en de coronamaatregelen in China.

De export nam in mei met 0,5 procent af ten opzichte van een maand eerder, meldde het Duitse statistiekbureau Destatis. Economen hadden vooraf gerekend op een stijging met 0,7 procent. De Duitse import liet daarentegen een sterker dan verwachte toename van 2,7 procent zien.

De handelsbalans van Duitsland, ofwel het verschil tussen de export en import, verslechterde daardoor tot een tekort van 1 miljard euro. Dit komt mede doordat Duitsland meer energie moet importeren tegen hogere prijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de westerse sancties tegen Rusland.

Ten opzichte van mei vorig jaar steeg de export met 11,7 procent en nam de import met 27,8 procent toe. De export naar Rusland steeg in mei met ruim 29 procent ten opzichte van april. Op jaarbasis kelderde de Duitse uitvoer naar het land met bijna 55 procent. De Duitse invoer van Russische goederen daalde 9,8 procent ten opzichte van april.