IRI: forse dip supermarktomzet in 2024 door verbod tabaksverkopen

De omzet van supermarkten zal in 2024 een nooit eerder vertoonde dip laten zien doordat in dat jaar tabak niet langer verkocht mag worden in de supers. In totaal betreft het een jaaromzet van ongeveer 2,5 miljard euro die uit de supermarktomzet zal verdwijnen, voorspelt marktonderzoeker IRI in zijn omzetprognose voor de sector voor de komende jaren.

De exacte datum van het verbod is nog niet bekend, maar ervan uitgaande dat het vanaf 1 januari 2024 ingaat zou deze maatregel volgens IRI leiden tot een omzetdaling van ruim 5 procent in dat jaar. Dit zal slechts deels gecompenseerd worden met groei door de toenemende bevolking en prijsstijgingen, waardoor voor 2024 een nooit eerder voorgekomen omzetdaling van ongeveer 2,5 procent wordt voorspeld voor de supermarkten.

Na de recordomzetten in de afgelopen twee jaar door de sterke stijging van de thuisconsumptie vanwege alle coronamaatregelen en lockdowns, wordt voor dit jaar een daling van ongeveer 0,5 procent voorzien. Voor deze zomer verwacht het onderzoeksbureau wat hogere omzetten dan vorig jaar vanwege de slechte zomer in 2021.

Na de zomer zullen de verkoopvolumes verder dalen, maar zal de omzet gelijk blijven door de gestegen prijzen. In december zal de omzet echter dalen omdat Nederland in december 2021 nog te maken had met een volledige lockdown.

Voor 2023 wordt een omzetgroei van circa 2 procent verwacht. Dat is iets onder het gemiddelde over de afgelopen jaren. De volumes zullen daarbij wel wat onder druk komen te staan door verschuiving van de traditionele supermarktformules naar nieuwe formules zoals bijvoorbeeld maaltijdboxen en pure onlinespelers zoals Picnic en door thuisbezorging van horecamaaltijden.