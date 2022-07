Miljoenen om bedrijven aan energiebesparingsplicht te houden

Het kabinet trekt de komende vier jaar bij elkaar 56 miljoen euro extra uit voor handhaving van de energiebesparingsplicht voor bedrijven. Het geld is bedoeld voor versterking van de omgevingsdiensten, die er namens gemeenten en provincies op toezien dat bedrijven zich houden aan milieuregels en voorwaarden voor vergunningen.

Naast extra geld krijgen de omgevingsdiensten er ook bevoegdheden bij. Zo kunnen zij straks verbruiksgegevens direct opvragen bij netbeheerders. Dat voorkomt slepende procedures tegen bedrijven die deze cijfers zelf niet willen verstrekken.

Bedrijven en instellingen zijn verplicht al die energiebesparende maatregelen te treffen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder. Klimaat- en energieminister Rob Jetten kondigde kort geleden al aan dat daar strenger op gehandhaafd gaat worden, omdat het kabinet wil dat Nederland snel onafhankelijk wordt van gasleveringen uit Rusland.

Het kabinet breidt de besparingsplicht bovendien uit. Bedrijven komen straks ook niet meer onder investeringen uit die hun verbruik helpen verduurzamen, door een overstap van fossiele naar hernieuwbare energie. Ook daarbij geldt als criterium dat een maatregel genomen moet worden als die zich binnen vijf jaar uitbetaalt.

Ook voor bedrijven die tot dusver uitgezonderd waren, omdat zij vallen onder het Europese systeem voor handel in uitstootrechten (ETS), gaat de energiebesparingsplicht nu toch gelden. Datzelfde geldt mogelijk voor de glastuinbouw.

“Energiebesparing is zeker nu van cruciaal belang”, zegt Jetten. “Energie die we niet gebruiken, hoeven we ook niet te produceren, te betalen of te importeren. Bedrijven kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren.”