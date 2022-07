Olie- en gasconcern Shell helpt AEX aan kleine winst

Olie- en gasconcern Shell ging maandag aan kop in de AEX-index, die mede daardoor een kleine winst liet zien. Beleggers bleven echter voorzichtig vanwege de zorgen over een mogelijke recessie. De beurshandel zal daarbij waarschijnlijk relatief rustig verlopen. Wall Street blijft de hele dag gesloten vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten.

Later in de week gaat de aandacht vooral uit naar de notulen van de laatste rentevergaderingen van de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve. De ECB gaat later deze maand beginnen met het verhogen van de rente. De Fed heeft de rente dit jaar al een aantal keren opgeschroefd om de inflatie te bestrijden.

De hoofdindex op Beursplein noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 657,64 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 901,15 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 1,1 procent. De DAX in Frankfurt klom 0,4 procent. De Duitse export nam in mei onverwacht af ten opzichte van een maand eerder. De import van de grootste economie van de eurozone nam daarentegen sterk toe, waardoor Duitsland voor het eerst sinds 1991 een handelstekort had in een maand.

Naast Shell (plus 3,1 procent) stonden telecomconcern KPN en dataleverancier RELX in de kopgroep, met winsten van 1 procent. De chipbedrijven gingen verder omlaag. ASMI, Besi en ASML verloren tot 3 procent na de koersdalingen van tot ruim 9 procent op vrijdag, die volgden op teleurstellende vooruitzichten van de Amerikaanse chipfabrikant Micron Technology.

Ook ging de aandacht uit naar het boerenprotest in Nederland. De boeren hadden gedreigd actie te voeren bij de luchthavens Schiphol en Rotterdam uit onvrede over de stikstofplannen van het kabinet. Tot nu toe lijken de boerenprotesten zich vooral op de distributiecentra van supermarktketens als Jumbo, Albert Heijn, Lidl en Boni te richten. Ahold Delhaize, het moederbedrijf van AH, daalde een fractie.

In Dublin won Ryanair 1 procent. Het in Spanje gevestigde cabinepersoneel van de Ierse budgetvlieger is van plan deze maand nog twaalf dagen te staken. Daarmee willen de boze pursers, stewards en stewardessen betere arbeidsomstandigheden afdwingen. Ook zei Ryanair-topman Michael O’Leary in een interview met zakenkrant Financial Times dat de prijzen van vliegtickets de komende vijf jaar zullen moeten stijgen om voor luchtvaartmaatschappijen rendabel te blijven.

De euro was 1,0431 dollar waard, tegenover 1,0416 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 108,67 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent duurder, op 111,86 dollar per vat.