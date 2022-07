Recordomzet Suezkanaal na verhogingen doorvaarttarieven

Het Suezkanaal heeft in het afgelopen boekjaar een recordomzet gerealiseerd van 7 miljard dollar (zo’n 6,7 miljard euro). De omzetstijging volgde op de verhogingen van de tarieven voor het gebruik van de belangrijke Egyptische waterweg. Dat meldde de Suez Canal Authority (SCA).

Het oude omzetrecord bedroeg 5,8 miljard dollar en dateerde van vorig jaar. Het Suezkanaal was toen volop in het nieuws toen het containerschip Ever Given vastliep en het kanaal blokkeerde. De stremming schopte de mondiale scheepvaart een tijdlang in de war. Desondanks werden recordopbrengsten geboekt door de sterke vraag naar goederen. Die was afkomstig van consumenten die tijdens de pandemie in lockdown zaten.

Door het kanaal, de kortste scheepvaartroute tussen Azië en Europa, werd tussen juli 2021 en juni 2022 ongeveer 1,3 miljard ton vracht verscheept, zei Osama Rabie, de baas van de SCA. Het kanaal, dat de Rode Zee met de Middellandse Zee verbindt, is goed voor ongeveer 10 procent van de wereldwijde maritieme handel.

De SCA heeft afgelopen boekjaar twee keer zijn tarieven verhoogd voor schepen, waaronder grote brandstoftankers. In april boekte de waterweg zijn hoogste maandomzet ooit, 629 miljoen dollar, ondanks de stijging van de olieprijzen als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne.

Het Suezkanaal is ook een belangrijke bron van buitenlandse valuta voor Egypte, dat te kampen heeft met een hoge inflatie en een waardedaling van zijn munt als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Door de stijgende grondstoffenprijzen is de Egyptische inflatie in juni opgelopen tot ruim 15 procent. Dat is het hoogste niveau in drie jaar tijd.

Eind maart liet de centrale bank van Egypte het Egyptische pond depreciëren ten opzichte van de dollar, waardoor de munt van de ene op de andere dag ongeveer 18 procent van zijn waarde verloor. Om de economische gevolgen te verzachten heeft de overheid een nieuwe lening aangevraagd bij het Internationaal Monetair Fonds, en miljarden dollars aan investeringen opgehaald uit Saudi-Arabië en Qatar.