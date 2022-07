Turkse inflatie nadert 80 procent, hoogste niveau in 24 jaar

De inflatie in Turkije is in juni verder gestegen, tot 78,6 procent. Dat is het hoogste niveau sinds januari 1998. Vorige maand kwam de geldontwaarding nog uit op 73,5 procent en begin vorig jaar op 15 procent.

De inflatie vorige maand werd vooral aangejaagd door de kosten van transport, die met ruim 123 procent omhoog zijn geschoten. Ook een prijsexplosie van frisdranken (plus 94 procent) maakt boodschappen doen een stuk duurder. De Turkse minister van Financiƫn Nureddin Nebati deed onlangs wel de belofte dat de consumentenprijzen vanaf december gaan dalen.

De Turkse inflatie komt al jaren structureel in de dubbele cijfers uit. Autoriteiten gaven voorrang aan economische groei en export. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan vindt, in tegenstelling tot de gangbare theorie onder economen, dat een hogere rente zorgt voor hogere prijzen.