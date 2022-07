Aandacht voor Wolters Kluwer op Damrak na koopadvies

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar Wolters Kluwer. De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs schroefde het advies voor de informatieleverancier op naar kopen. Beleggers houden verder vooral de stemming op Wall Street in de gaten, waar de handel wordt hervat na een lang weekeinde in de Verenigde Staten.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een positief begin van de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen lijken in het groen te openen. In de Aziatische regio gingen de aandelenmarkten dinsdag overwegend omhoog. In Tokio eindigde de Nikkei 1 procent in de plus. De All Ordinaries in Sydney won 0,5 procent na het besluit van de Australische centrale bank om de rente met 0,50 procentpunt te verhogen. Het was de derde renteverhoging op rij.

Industrieel toeleverancier Aalberts maakte bekend KML Linear Motion Technology en KML Precision Machining in Oostenrijk te hebben overgenomen. De jaaromzet van KML, een specialist in precisieapparatuur voor de chipindustrie, bedraagt zo’n 35 miljoen euro en het bedrijf telt 120 medewerkers.

De toeleverancier aan apotheken Fagron liet weten een bereidingsfaciliteit in Boston te hebben overgenomen van Fresenius Kabi. De aankoopsom werd niet vermeld. Fagron stelt wel de overname uit eigen middelen te financieren. De faciliteit zal naar verwachting in de tweede helft van 2023 een positieve bijdrage leveren aan de resultaten.

Vastgoedbedrijf Retail Estates kondigde aan voor bijna 36 miljoen euro een belang van 90 procent te hebben genomen in het retailpark Tref Center in Venlo. De Nederlandse vastgoedinvesteerder Westpoort Vastgoed heeft gelijktijdig een belang van 10 procent genomen in het retailpark.

In Frankfurt blijft Uniper in de belangstelling staan. Het Duitse energiebedrijf kelderde maandag bijna 28 procent vanwege de problemen met de Russische gasleveringen. Uniper krijgt minder gas dan normaal omdat Rusland de hoeveelheid gas die het via de Nord Stream-pijplijn levert vorige maand met 60 procent verminderde. Daardoor moet het bedrijf zelf gas inkopen op de energiemarkt en hoge dagprijzen betalen. De Duitse overheid zou bereid zijn het bedrijf te hulp te schieten.

De euro was 1,0440 dollar waard, tegenover 1,0428 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 109,99 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 113,24 dollar per vat.