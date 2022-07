Banken voeren campagne om ondernemers te helpen verduurzamen

Nederlandse banken komen met een campagne om ondernemers te motiveren hun bedrijf te verduurzamen. Dat groener worden kunnen ze met hun bank samen doen, is de boodschap van de campagne die woensdag van start gaat.

Door middel van onlinevideo’s, radiocommercials en social media gaan de banken ondernemers wijzen op alle mogelijkheden. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) gaat het niet zomaar om reclame, maar denken de banken op deze manier een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord. Daarvoor zou het belangrijk zijn dat klanten van de banken verduurzamen.

In een verklaring verwijst de NVB naar becijferingen door accountantsorganisatie KPMG dat kleine en middelgrote bedrijven tot 2050 in totaal tussen de 8,5 miljard en 20 miljard euro moeten investeren om te voldoen aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Ook is het belangrijk dat kantoorpanden met ingang van volgend jaar beschikken voer het juiste energielabel, iets wat volgens een schatting van een paar maanden terug bij veel kantoren nog niet geval zou zijn.