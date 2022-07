Betaalbedrijf Adyen aan kop in groene AEX

Betaalbedrijf Adyen stond dinsdag bovenaan in de AEX-index, die een kleine winst liet zien. Beleggers schoven de zorgen over een mogelijke recessie aan de kant en trokken zich op aan de koerswinsten op de Aziatische markten. Ook werd uitgekeken naar de opening op Wall Street, waar de handel later op de dag wordt hervat na een lang weekeinde in de Verenigde Staten.

De hoofdindex op Beursplein noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent hoger op 663,32 punten. De MidKap won ook 0,6 procent, tot 902,37 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,5 procent. Londen daalde 0,1 procent.

Naast Adyen (plus 3,7 procent) stonden platenlabel Universal Music Group (UMG) en vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield in de kopgroep, met plussen tot 2,7 procent. Verzekeraar Aegon sloot de rij met een verlies van 2,4 procent. Wolters Kluwer won 0,4 procent. De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs schroefde het advies voor de informatieleverancier op naar kopen.

In de MidKap klom Aalberts 0,7 procent. De industrieel toeleverancier heeft KML Linear Motion Technology en KML Precision Machining in Oostenrijk overgenomen. De jaaromzet van KML, een specialist in precisieapparatuur voor de chipindustrie, bedraagt zo’n 35 miljoen euro.

Fagron steeg 1,1 procent. De toeleverancier aan apotheken liet weten een bereidingsfaciliteit in Boston te hebben overgenomen van Fresenius Kabi. De faciliteit zal naar verwachting in de tweede helft van 2023 een positieve bijdrage leveren aan de resultaten.

In Frankfurt steeg Uniper bijna 9 procent. Het Duitse energiebedrijf kelderde maandag nog bijna 28 procent vanwege de problemen met de Russische gasleveringen. De Duitse overheid zou echter bereid zijn om het bedrijf te hulp te schieten. Een nationalisatie van Uniper zou daarbij tot de mogelijkheden behoren.

Sainsbury klom 2,7 procent in Londen. De Britse supermarktketen zag de omzet in het afgelopen kwartaal dalen doordat Britse consumenten voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven vanwege de hoge inflatie. Sainsbury handhaafde wel zijn winstverwachting voor het hele jaar.

SAS kelderde 20 procent. De geplaagde Scandinavische luchtvaartmaatschappij heeft een faillissementsaanvraag ingediend in de Verenigde Staten. De piloten van SAS willen gaan staken waardoor de noodlijdende maatschappij nog meer geld dreigt te verliezen.

De euro was 1,0394 dollar waard, tegenover 1,0428 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 109,91 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 113,26 dollar per vat.