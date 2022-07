DNB: sterke waardestijging Russische import door energieprijzen

De waarde van de import van zowel goederen als diensten vanuit Rusland naar Nederland is in het eerste kwartaal sterk gestegen. De waardestijging is grotendeels het gevolg van de gestegen energieprijzen sinds de Russische invasie van Oekraïne, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). De waarde van de export van goederen en diensten vanuit Nederland naar Rusland nam daarentegen af.

De oorlog in Oekraïne heeft volgens DNB geleid tot flinke veranderingen in de financiële relatie met Rusland. Zo namen de uit Rusland ontvangen primaire inkomens, zoals loon, rente en dividend, in het eerste kwartaal met 618 miljoen euro af ten opzichte van een jaar eerder. Dat komt met name door de verliezen van Nederlandse ondernemingen op buitenlandse dochters in Rusland.

Als gevolg van lagere inkomsten uit het buitenland, waaronder uit Rusland, nam het overschot op de lopende rekening af tot 20,2 miljard euro. Dat is 2,3 miljard euro minder dan een jaar geleden. De totale waarde van de Nederlandse handel met het buitenland lag in het eerste kwartaal wel fors hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder door de toegenomen energieprijzen.

De waarde van de export nam met 22 procent toe tot 196 miljard euro en die van de import steeg met 24 procent tot 172 miljard euro. Daarbij nam zowel de waarde van de handel in diensten als in goederen toe. De stijgingen werden deels veroorzaakt door het herstel van de economie na de coronacrisis. Doordat de export meer steeg dan de import, liep het Nederlandse uitvoeroverschot op tot 23,7 miljard euro. Dat is 1,3 miljard euro meer dan in het eerste kwartaal van 2021.

Door de sterke stijging van de energieprijzen steeg de totale waarde van de handel in aardgas met 8,6 miljard euro. Dat is bijna een verdrievoudiging ten opzichte van een jaar eerder. De waarde van de handel in overige energieproducten nam met 11,1 miljard euro toe, een stijging van 55 procent vergeleken met een jaar eerder. De handel in energie was in het eerste kwartaal goed voor 15 procent van de waarde van de totale Nederlandse handel. In dezelfde periode een jaar geleden was dat nog 11 procent.