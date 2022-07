Grote techbedrijven stijgen, olie omlaag op verdeeld Wall Street

Grote techbedrijven werden dinsdag hoger gezet op de aandelenbeurzen in New York. De vijf waardevolste ondernemingen, Apple, Microsoft, Google-moeder Alphabet, Amazon en Tesla stegen tot 4,4 procent. Daarmee trokken ze de Nasdaq na een minder start ruimschoots in de plus. Ook de brede S&P 500 eindigde in het groen, maar de Dow-Jonesindex verloor, mede vanwege angst voor recessie die de beurzen in hun greep hield.

Die recessieangst was ook te merken aan de prijs van olie. Als de economie krimpt is er minder vraag naar olie. Een vat Amerikaanse olie werd 8,1 procent goedkoper op 99,70 dollar. Brentolie werd 9,2 procent minder waard op 103,03 dollar per vat.

Tesla steeg 2,6 procent. De fabrikant van elektrische auto’s liet afgelopen weekeinde weten in het tweede kwartaal minder auto’s te hebben geleverd dan in het eerste kwartaal. Het bedrijf kampte vooral met de gevolgen van de corona-uitbraak in China en de maatregelen die het Aziatische land nam om verspreiding van het virus in te dammen. Dat zorgde voor minder productie in de Chinese fabriek van Tesla.

De stemming op Wall Street, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, was aan het begin van de dag ronduit negatief, maar uiteindelijk werd veel van de vroege koersdip goedgemaakt. De Dow-Jonesindex eindige 0,4 procent lager op 30.967,82 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,2 procent omhoog naar 3831,39 punten. Techbeurs Nasdaq dikte 1,8 procent aan tot 11.322,24 punten.

Biotechbedrijf BioNTech steeg 2,2 procent ondanks een claim van branchegenoot CureVac (min 1,1 procent). CureVac meent dat BioNTech bij de ontwikkeling van zijn coronavaccin inbreuk heeft gemaakt op de onderzoeksresultaten van CureVac rond de mrna-techniek. BioNTech verwacht dat de opbrengst van het vaccin het bedrijf dit jaar tussen de 13 miljard en 17 miljard euro oplevert.

ExxonMobil werd 3,5 procent lager gezet. Het olieconcern liet vrijdag weten dat de winst in het afgelopen kwartaal mogelijk is opgelopen tot 18 miljard dollar als gevolg van de hogere energieprijzen. Branchegenoot Chevron werd 2,6 procent lager gezet. Occidental Petroleum daalde 2,2 procent. Berkshire Hathaway, de investeringsmaatschappij van beursmiljardair Warren Buffett, heeft het belang in de olieproducent verder uitgebreid tot ruim 17 procent.

De euro zakte tot het laagste niveau in twintig jaar ten opzichte van de Amerikaanse dollar door de vrees voor een recessie in de eurozone. De eenheidsmunt was 1,0265 dollar waard, tegenover 1,0245 dollar bij het slot van de Europese beurzen.