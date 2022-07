De inzet van uitzendkrachten wordt duurder nu de roep om extra personeel bij veel bedrijven flink is toegenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was de prijsstijging in de uitzendbranche in de eerste drie maanden van dit jaar beduidend sterker dan in de voorgaande twee kwartalen.

Gemiddeld ging de prijs voor het inhuren van personeel en alles wat daarbij komt kijken met meer dan 5 procent omhoog vergeleken met een jaar eerder. Daarmee was de prijstoename relatief meer dan twee keer zo sterk als twee kwartalen eerder.

De cijfers worden ook gekleurd door het herstel uit de coronacrisis. De omzet van de uitzendbranche lag in de eerste periode van dit jaar ruim 19 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2021. Vorig jaar gold echter het hele eerste kwartaal een strenge lockdown. Het gaat niettemin al om het vierde kwartaal op rij waarin de opbrengsten fors zijn gegroeid. De omzet ligt inmiddels ruim boven het niveau van voor de crisis.

De prijzen bleven overigens gewoon doorstijgen in de coronajaren. De prijsstijging kwam in 2020 uit tussen de 5 en 7 procent, wat vergelijkbaar is met die in 2019. Vorig jaar gingen de tarieven vervolgens verder omhoog, maar wel minder hard dan voor corona. Vanaf het vierde kwartaal van 2021 is de stijging volgens het CBS weer vergelijkbaar met de periode voor de virusuitbraak.