Nederlanders kopen meer chocola en koffie met fairtradekeurmerk

Nederlanders hebben vorig jaar meer producten met het fairtradekeurmerk gekocht. Chocolade en koffie waren de grootste stijgers in verkocht volume, meldt Fairtrade Nederland in een jaarverslag.

In totaal kochten Nederlanders vorig jaar 11 procent meer fairtradeproducten dan in 2020. Cacaoproducten namen met 15 procent het meest toe door nieuwe toezeggingen van Verkade en Action. De verkoop van fairtrade koffie nam met 6 procent toe.

Fairtrade Nederland verzorgt levensmiddelen door middel van een keurmerk van een eerlijke status. Zo krijgen boeren in ontwikkelingslanden volgens de organisatie een verantwoorde prijs voor hun producten. De omvangrijkste productcategorieën zijn cacao, koffie en bananen.

De organisatie wil dat er een verplichting komt voor “alle bedrijven om te weten wat er als gevolg van hun handelen omgaat in een waardeketen, daarover te rapporteren en waar nodig corrigerende maatregelen te nemen”, zo zegt directeur Peter d’Angremond van Fairtrade Nederland in een toelichting. “Minder vrijwillig, minder vrijblijvend is ons motto voor de toekomst.”