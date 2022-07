PMT besluit als laatste van grote fondsen pensioenen te verhogen

Het Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) heeft als laatste van de grootste pensioenfondsen in Nederland besloten om de pensioenen te verhogen. Aangesloten gepensioneerden krijgen er later dit jaar daardoor voor het eerst sinds 2008 weer wat pensioen bij.

Door het oplopen van de rente is het fonds er een stuk beter voor komen te staan. De stap is daarbij mogelijk omdat de overheid de regels voor zogeheten indexatie wat heeft versoepeld vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel. Daardoor kunnen fondsen sinds 1 juli makkelijker de pensioenen opkrikken.

Het fonds telt ruim 220.000 gepensioneerden. Vanaf oktober krijgen zij 1,29 procent pensioenverhoging. Bij een pensioen van 700 euro per maand betekent dit dat ze er structureel 9,03 euro per maand bijkrijgen. En voor mensen die nog niet met pensioen zijn maar wel pensioen bij PMT hebben opgebouwd worden de aanspraken met hetzelfde percentage opgevoerd.

“We beseffen dat deze eerste verhoging van de pensioenen het verlies aan koopkracht bij de huidige inflatie niet compenseert”, zegt PMT-werknemersvoorzitter Jos Brocken. “We hopen dat we na deze eerste verhoging in jaren ook op het reguliere moment van 1 januari de pensioenen kunnen verhogen, want de hoge inflatie slaat grote gaten in het huishoudboekje van onze gepensioneerden.”

In totaal zijn er meer dan 1,3 miljoen deelnemers aangesloten bij PMT. Daarmee gaat het om een van de grootste pensioenfondsen van Nederland. Eind vorige maand kondigde PME, het fonds voor de metalektro, al aan voor het eerst sinds 2008 de pensioenen te verhogen. In diezelfde week kwamen ook ambtenarenfonds ABP en zorgfonds PFZW met het bericht dat de pensioenen bij hun voor het eerst in jaren omhoog zouden gaan.