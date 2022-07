Shell en Aegon fors lager in rode AEX

Olie- en gasconcern Shell en verzekeraar Aegon gingen dinsdag hard onderuit op een vooral roodgekleurd Damrak. De toonaangevende AEX-index sloot 2,3 procent lager op 644,22 punten.

Shell werd liefst 8,6 procent lager gezet door beleggers. Dat had te maken met een stevige daling van de olieprijs, als gevolg van vrees voor een recessie in de eurozone. Die werd dinsdag verder aangejaagd nadat bleek dat de groei van de dienstensector in het eurogebied in juni is afgenomen tot het laagste niveau in vijf maanden.

Een economische krimp geeft de Europese Centrale Bank (ECB) weinig ruimte om de hoge inflatie te bestrijden met renteverhogingen. De euro zakte mede daardoor tot het laagste niveau in meer dan twintig jaar. De euro was 1,0245 dollar waard, tegenover 1,0428 dollar een dag eerder. Dat is de laagste stand sinds december 2002.

De olieprijs daalde door die recessievrees ook hard. Als de economie krimpt is er minder vraag naar olie. Een vat Amerikaanse olie noteerde bij het slot van de beurzen 8,7 procent lager op 98,95 dollar. Brentolie werd bijna 10 procent procent goedkoper op 102,63 dollar per vat.

Bij de hoofdfondsen op het Damrak kreeg Aegon een koersverlies voor de kiezen van 8,5 procent. Dat gebeurde na een verkoopadvies door zakenbank Exane BNP Paribas. Techinvesteerder Prosus en het in Amsterdam genoteerde Universal Music Group behoorden tot de spaarzame stijgers in de AEX met plussen van ruim 3 procent. Ook Wolters Kluwer (plus 0,5 procent) eindigde hoger. De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs schroefde het advies voor de informatieleverancier op naar kopen.

De MidKap, de index van middelgrote fondsen in Amsterdam, zakte 2,2 procent tot 877,40 punten. Aalberts verloor 3,7 procent. De industrieel toeleverancier heeft KML Linear Motion Technology en KML Precision Machining in Oostenrijk overgenomen.

De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren rond de 3 procent.

In Frankfurt ging Uniper (min 9,5 procent) opnieuw omlaag. Het Duitse energiebedrijf kelderde maandag bijna 28 procent vanwege de problemen met de Russische gasleveringen. De Duitse overheid zou echter bereid zijn om het bedrijf te hulp te schieten.

SAS dook meer dan 10 procent omlaag. De geplaagde Scandinavische luchtvaartmaatschappij heeft een faillissementsaanvraag ingediend in de Verenigde Staten. De piloten van SAS willen gaan staken waardoor de noodlijdende maatschappij nog meer geld dreigt te verliezen.