Europese gasprijs omlaag na einde staking Noorse energiesector

De Europese gasprijs is woensdag omlaag gegaan door het stoppen van een kortstondige staking in de Noorse energiesector. Daarmee komt een einde aan een reeks van vijf dagen met prijsstijgingen van gas op rij. Noorwegen is een belangrijke leverancier van gas en door een langere staking zouden de leveringen aan Europa geraakt kunnen worden.

De prijs voor gas op de Amsterdamse gasbeurs, die maatgevend is voor Europese prijzen, daalde woensdagochtend met meer dan 6 procent tot zo’n 154 euro per megawattuur. De Noorse overheid heeft bemiddeld tussen vakbonden en werkgevers in de olie- en gassector om een dinsdag begonnen staking te beëindigen. Een voorstel om het dispuut tussen vakbonden en werkgevers door een verplichte looncommissie te laten beoordelen, werd door beide partijen geaccepteerd.

Er werd gevreesd dat door de acties wel 60 procent van de Noorse gasexport geraakt zou kunnen worden. Vanwege de Russische inval in Oekraïne probeert Europa minder afhankelijk te worden van Russisch gas. Noorwegen heeft daarom de productie verhoogd.