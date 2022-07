FNV stapt uit polderoverleg over werk met gevaarlijke stoffen

FNV trekt zich terug uit het polderoverleg over werk met gevaarlijke stoffen. Volgens de vakbond nemen werkgevers en overheid het overleg niet serieus genoeg. “De maat is vol. Wij willen niet langer als schaamlap dienen voor bedrijven en overheid”, zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong in een verklaring.

Het gaat om de commissie Grenswaarden bij de Sociaal-Economische Raad (SER). Daar wordt bijvoorbeeld gepraat over veilig werken met kankerverwekkende stoffen, zoals chroom-6, houtstof en asbest.

De grootste vakbond van Nederland zou “tegen een muur van onwil” oplopen bij veel bedrijven. Zij stellen het maken van winst boven de gezondheid van werknemers, aldus FNV. Daarbij zou ook de Arbeidsinspectie veel te vrijblijvend te werk gaan bij het controleren van bedrijven.

Volgens Jong heeft FNV door de jaren heen voorstellen gedaan om de manier van werken in de commissie te verbeteren. Zo heeft de bond ruim een jaar geleden voorgesteld dat er ook een commissie met experts zou moeten worden opgezet. Die zou de haalbaarheid van grenswaarden voor stoffen onafhankelijk moeten checken.

Daarnaast wil FNV dat de Inspectie gevaarlijke stoffen systematisch gaat volgen en monitoren. Eind april stelde de bond daarover een ultimatum tot 1 juli aan minister Karien van Gennip van Sociale Zaken. “Maar de minister en de Arbeidsinspectie blijven volharden in vrijblijvendheid”, geeft Jong aan. “De SER zou zelf maar een expertcommissie moeten oprichten. Daarmee legt de minister de bal weer terug in de polder en verandert er niets.”

Het stoort de bond dat de informatie over de haalbaarheid nu feitelijk door de werkgevers zelf bepaald wordt. Daarbij leveren zij in de ogen van FNV informatie aan die lang niet altijd deugt. Werknemers zouden hiervan de dupe zijn. De bond verwijst naar cijfers van het RIVM waaruit blijkt dat er de afgelopen tien jaar zo’n 35.000 werknemers vroegtijdig zijn overleden aan kanker die zij opliepen op het werk.