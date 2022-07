Frankrijk wil elektriciteitsbedrijf EDF nationaliseren

Frankrijk wil het elektriciteitsbedrijf Electricité de France (EDF) volledig in handen krijgen. Dat heeft de Franse premier Elisabeth Borne gezegd in het Franse parlement. De Franse staat heeft nu al een kleine 84 procent van de aandelen van het beursgenoteerde bedrijf. De rest is eigendom van beleggers.

Borne gaf de oorlog in Oekraïne als aanleiding voor de stap. De Russische inval en de afhankelijkheid van verschillende Europese landen van Rusland voor gas om onder meer elektriciteit mee op te wekken heeft Frankrijk doen inzien dat “we volledige zeggenschap moeten hebben over onze elektriciteitsproductie”, aldus Borne.

EDF is in Frankrijk eigenaar van de nodige energiecentrales, waaronder kerncentrales. Ook in het Verenigd Koninkrijk is het bedrijf met kerncentrales en andere energiecentrales actief. Verder levert EDF stroom in onder meer België, Italië en Brazilië.