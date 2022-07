Herstel Europese beurzen, Just Eat Takeaway schittert op Damrak

De Europese beurzen hebben woensdag stevig herstel laten zien na de verliesbeurt van een dag eerder. Op de Amsterdamse beurs was maaltijdbezorger Just Eat Takeaway de blikvanger. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd maakte een koerssprong van meer dan 15 procent na de aankondiging van een samenwerkingsdeal met webwinkelconcern Amazon. De olieprijs ging opnieuw omlaag en dat zorgde ervoor dat Shell onderaan eindigde in de AEX-index.

Just Eat Takeaway en Amazon gaan samenwerken in de Verenigde Staten. Zogeheten Prime-leden van Amazon krijgen daarbij een jaarabonnement op maaltijdbezorger Grubhub, de Amerikaanse dochter van Just Eat Takeaway. Amazon neemt ook een belang van 2 procent in Grubhub. Dat belang kan op termijn oplopen tot 15 procent.

Just Eat Takeaway, dat ook eigenaar is van Thuisbezorgd.nl, herhaalde tevens actief te blijven kijken naar een gedeeltelijke of volledige verkoop van Grubhub. Kritische aandeelhouders dringen al enige tijd aan op een verkoop van het onderdeel.

De olieprijzen, die dinsdag tot wel 10 procent verloren, gingen opnieuw omlaag. Een vat Amerikaanse olie werd 2,5 procent minder waard op 96,98 dollar. Brentolie daalde 2,3 procent in prijs tot 100,45 dollar, maar stond eerder op de dag al onder de 100 dollar. Shell leverde 1,5 procent in en was de hekkensluiter in de AEX. Elders in Europa daalden ook branchegenoten als BP (min 1,4 procent), TotalEnergies (min 2,7 procent) en Eni (min 1 procent).

De hoofdindex op Beursplein 5 sloot met een winst van 1,9 procent op 656,71 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 883,77 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 2 procent.

Adyen kreeg er 9 procent bij. Het fintechbedrijf gaat de betalingsdiensten voor de Japanse kledingketen Uniqlo verzorgen. De chipbedrijven ASMI en Besi stegen tot 5,4 procent. ASML klom 3,1 procent, ondanks berichten dat de Amerikaanse regering wil dat de chipmachinemaker ook zijn oudere generaties machines niet meer aan Chinese bedrijven mag leveren.

Unilever won 2,4 procent. IJsmerk Ben & Jerry’s heeft zijn moederbedrijf voor de rechter gesleept vanwege de verkoop van de Isra√ęlische tak door het levensmiddelenconcern.

In Parijs steeg Electricité de France (EDF) 14,5 procent. Frankrijk wil het energiebedrijf nationaliseren. In Frankfurt verloor Uniper 2,9 procent. Volgens Duitse media wil de Duitse overheid een belang van 25 procent nemen in het noodlijdende energiebedrijf. Uniper kampt met grote problemen doordat Moskou de Russische gasleveringen aan Duitsland heeft afgeknepen.

De euro was 1,0170 dollar waard, tegen 1,0245 dollar een dag eerder.