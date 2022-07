Kabinet wil vaccinbedrijf Intravacc alsnog verkopen

Het kabinet wil het vaccinbedrijf Intravacc B.V. alsnog verkopen. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) heeft daartoe besloten “aangezien voor het borgen van het publieke belang van vaccinontwikkeling geen aandeelhouderschap in Intravacc B.V. nodig is”, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Het was de bedoeling om het bedrijf al eerder te verkopen. In voorjaar 2020 is het verkoopproces stilgelegd vanwege de coronapandemie. Het bedrijf is toen voor twee jaar op eigen benen komen te staan met de Staat als enige aandeelhouder. Na die periode zou opnieuw worden gekeken naar privatisering.

Intravacc B.V. produceert geen vaccins. De onderneming helpt bij de ontwikkeling van vaccins. Ook voert het onderzoek uit voor nieuwe vaccins. “Het Nederlandse beleid ten aanzien van vaccinontwikkeling, evenals bij medicijnen, is dat dit wordt overgelaten aan de vrije markt”, aldus Kuipers.

Tijdens de coronapandemie bleken Nederland en Europa afhankelijk van een beperkt aantal landen en fabrikanten voor de productie van medische producten. Dat moet veranderen, aldus Kuipers. Maar met alleen een belang in Intravacc B.V. is de leveringszekerheid volgens de bewindsman niet geregeld.