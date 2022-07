Operationeel directeur KLM stapt over naar British Airways

René de Groot vertrekt als operationeel directeur bij KLM. Hij legt per 15 juli zijn functie neer zo heeft hij aan de raad van commissarissen meegedeeld. De Groot is na topman Pieter Elbers de tweede bestuurder die deze maand de deur bij KLM achter zich dichttrekt. De Groot vertrekt naar concurrent British Airways waar hij ook operationeel directeur wordt.

De Groot was sinds 1990 in dienst bij KLM, waar hij ook piloot was. Hij werd in 2014 benoemd tot operationeel directeur en trad een jaar later ook toe tot de directie. In 2019 werd hij benoemd voor een nieuwe termijn. Deze liep eigenlijk af in 2023.

De Groot zegt in een afscheidsverklaring dat het na 32 jaar tijd is de vleugels uit te slaan. “Ik besef dat mijn vertrek valt in een woelige periode voor KLM, maar ik verlaat het bedrijf in de wetenschap dat de weg naar herstel is ingezet en de organisatie, ondanks de aanhoudende uitdagingen, in staat zal zijn deze uitdagingen het hoofd te bieden.”

Het vertrek van De Groot is kort nadat KLM-baas Elbers de maatschappij verliet. Elbers trad op 1 juli af. Hij ging na overleg niet meer op voor een derde termijn bij de maatschappij. Elbers wordt bij KLM opgevolgd door NS-topvrouw Marjan Rintel en gaat per 1 oktober leiding geven aan de Indiase luchtvaartmaatschappij IndiGo.