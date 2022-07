Wall Street licht hoger na publicatie Fed-notulen

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine plussen de dag uitgegaan. Beleggers reageerden op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Daaruit werd duidelijk dat de centrale bankiers zich vooral zorgen maken om de hoge inflatie en die met verdere renteverhogingen willen bestrijden. Angst voor een recessie lijken de beleidsmakers van de Fed niet te hebben, want dat woord kwam in de notulen niet voor.

Verder waren er nieuwe cijfers over de dienstensector. De bedrijvigheid van die sector neemt nog wel toe, maar de groei is het laagste in meer dan twee jaar. De dienstensector, waar bijvoorbeeld restaurants en luchtvaartmaatschappijen onder vallen, heeft onder meer last van gestegen prijzen en problemen in de toeleveringsketen.

De Dow-Jonesindex sloot met plus van 0,2 procent, op 31.037,68 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 3845,08 punten en techgraadmeter Nasdaq ging ook 0,4 procent omhoog tot 11.361,85 punten.

Amazon won 0,7 procent. Het webwinkelconcern heeft een samenwerkingsdeal gesloten met maaltijdbezorger Grubhub, de Amerikaanse dochter van Just Eat Takeaway. Zogeheten Prime-leden van Amazon krijgen een jaarabonnement op Grubhub. Ook neemt Amazon een belang van 2 procent in Grubhub. Dat belang kan op termijn oplopen tot 15 procent. De Britse toezichthouder CMA kondigde daarnaast een onderzoek aan naar mogelijke concurrentiebeperkende activiteiten van Amazon in het Verenigd Koninkrijk.

De concurrenten van maaltijdbezorger Grubhub stonden onder druk na de deal van het bedrijf met Amazon. Uber en DoorDash verloren 4,5 en 7,4 procent.

Microsoft werd 1,3 procent hoger gezet. De Britse concurrentiewaakhond CMA opende een onderzoek naar de geplande overname van gamesontwikkelaar Activision Blizzard door Microsoft. Het tech- en softwareconcern kondigde begin dit jaar aan de maker van games als World of Warcraft en Call of Duty voor omgerekend ruim 60 miljard euro over te nemen.

Rivian maakte productiecijfers bekend en houdt vast aan zijn verwachtingen voor heel dit jaar. De maker van elektrische pick-ups en SUV’s dikte ruim 10 procent aan.

De olieprijzen daalden opnieuw. Zo werd een vat Amerikaanse olie 0,9 procent goedkoper op 98,64 dollar. Brentolie kostte 100,57 dollar per vat, een daling van 2,1 procent. Ook oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron verloren opnieuw, tot 1,8 procent. De euro schommelde rond het laagste niveau in meer dan twintig jaar. De eenheidsmunt was 1,0183 dollar waard, tegen 1,0170 dollar bij het slot van de Europese beurzen.