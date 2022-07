ASMI, Besi en ASML aan kop in AEX na resultaten Samsung

ASMI, Besi en ASML behoorden donderdag tot de sterkste stijgers op de Amsterdamse beurs. De chipbedrijven profiteerden van meevallende kwartaalcijfers van de Zuid-Koreaanse chipfabrikant Samsung. Beleggers reageerden daarnaast nog op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Daaruit werd duidelijk dat de Amerikaanse centrale bank zich vooral zorgen maakt om de hoge inflatie en die met verdere renteverhogingen wil aanpakken.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 1,2 procent hoger op 664,65 punten. De MidKap won 1 procent tot 892,64 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 1 procent. De DAX in Frankfurt klom 0,8 procent na een kleine stijging van de Duitse industriële productie in mei.

ASMI, Besi en ASML wonnen tot 4 procent. Samsung verwacht in het tweede kwartaal een omzetplus van 21 procent. Daarmee nam de onderneming de ergste vrees onder beleggers weg over de impact van de afzwakkende consumentenvraag en de stijgende materiaalkosten in de chipindustrie.

Shell (plus 2,5 procent) kwam met een update over de verwachte resultaten in het tweede kwartaal. Het olie- en gasconcern profiteert van de hoge benzineprijzen en verwacht dat de winst in het tweede kwartaal 1 miljard dollar hoger zal uitvallen dan in de voorgaande periode.

De aandacht bleef ook uitgaan naar maaltijdbestelbedrijven. De Europese Commissie denkt dat het Duitse Delivery Hero (plus 1,5 procent) en andere bedrijven die in de EU maaltijden en boodschappen bezorgen, verboden prijsafspraken maken. Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, zegt niet onderzocht te worden door Brussel.

Just Eat Takeaway (min 0,8 procent) sloot de rij in de AEX. Het aandeel werd woensdag al ruim 15 procent meer waard na de aankondiging van een samenwerkingsdeal met webwinkelconcern Amazon. Randstad won 1,1 procent. De uitzender neemt branchegenoot Finite Group in Australië en Nieuw-Zeeland over.

In Parijs zakte EDF 1,6 procent. Frankrijk wil het elektriciteitsbedrijf volledig in handen krijgen. De Franse staat heeft nu al een kleine 84 procent van de aandelen van het beursgenoteerde bedrijf. In Frankfurt steeg Lufthansa 2 procent. Klaus-Michael Kühne, de rijkste man van Duitsland, vergrootte zijn belang in de luchtvaartmaatschappij tot dik 15 procent en is nu de grootste aandeelhouder.

De euro was 1,0197 dollar waard, tegen 1,0170 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 98,36 dollar. Brentolie daalde ook 0,2 procent in prijs, tot 100,46 dollar per vat.