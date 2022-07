British Airways voorkomt staking grondpersoneel met hoger loon

Luchtvaartmaatschappij British Airways lijkt een staking van het grondpersoneel te kunnen voorkomen. De onderneming bereikte een akkoord met vakbond Unite waarin onder meer een hoger loon is afgesproken. Het grondpersoneel, dat eigenlijk over twee weken een driedaagse staking had gepland, mag nu over dat nieuwe akkoord stemmen.

Net als in veel andere landen klaagt personeel van British Airways over de hoge werkdruk en de lage beloning, zeker nu de inflatie zo hoog is. Luchtvaartmaatschappijen proberen ook meer personeel aan te trekken en als dat niet lukt schrappen ze vluchten. Zo kondigde British Airways woensdag nog aan tot en met oktober ruim 10.000 vluchten niet door te laten gaan.

Ook vliegvelden kampen met personeelstekorten, waardoor ze niet alle vluchten kunnen verwerken. Schiphol en de Londense luchthaven Heathrow beperkten bijvoorbeeld het aantal reizigers die deze zomer via die vliegvelden kunnen reizen. Duitse luchthavens willen de personeelstekorten oplossen door mensen uit het buitenland aan te trekken, bijvoorbeeld uit Turkije. De Duitse vliegvelden en commerciƫle bagage-afhandelaars willen in totaal zo 2000 mensen aantrekken om de tekorten tegen te gaan.

Waar veel luchtvaartmaatschappijen noodgedwongen vluchten schrappen, doet Emirates dat niet. De onderneming uit de Verenigde Arabische Emiraten zegt na gesprekken met luchthavenuitbaters en dienstverleners als bagageafhandelaars al haar geplande vluchten uit te kunnen voeren. In juli en augustus gaat het in totaal om 24.000 vluchten. Daarbij zijn ook vluchten van en naar Schiphol.