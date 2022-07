Hypotheekrente gestegen naar bijna 4 procent

De hypotheekrente is nu weer bijna evenveel gestegen als vorige week. Tien kredietverstrekkers verhoogden de rente twee of drie keer, waardoor consumenten die een huis kopen met aanzienlijk hogere maandlasten komen te zitten. De gemiddelde rente lag 0,3 procentpunt hoger dan aan het begin van de week.

Invloed op de woningmarkt

In september, toen de rente op zijn laagste punt was, was het percentage nog 1,42 procent. Inmiddels zijn veel hypotheekrentes drie keer zo hoog als toen. Dat scheelt minstens 15.000 euro op de leencapaciteit voor een koopwoning met een gemiddelde prijs van 400.000 euro. De bruto maandlasten kunnen, afhankelijk van de voorwaarden, wel enkele honderden euro’s hoger liggen. Alleen de hypotheekrenteaftrek zorgt er nog voor dat de kosten niet gigantisch uit de bocht vliegen.

Er zijn echter enkele aanwijzingen dat de gestegen rente van invloed is op de vastgelopen woningmarkt. Er zijn bijvoorbeeld minder bezichtigingen en biedingen volgens de gepubliceerde statistieken. Het Centraal Planbureau houdt zelfs rekening met een mogelijke daling van de woningwaarde als gevolg van de hogere rente.

Onzekerheid maakt het voorspellen lastig

De veroorzaker van de stijgende hypotheekrente is de hogere rente op de kapitaalmarkt, waar banken en andere hypotheekverstrekkers hun geld vandaan halen voor de financiering van hypotheken. De kapitaalmarktrente stabiliseert nu wel maar dat gebeurde een paar weken geleden ook. Door de oorlog in Oekraïne, de levering van brandstof uit Rusland en mogelijk ingrijpen van de centrale banken om de economie niet te laten overkoken, is op dit moment de situatie nog erg onzeker.

Het aantal mensen dat hun rente voor tien jaar laat vastzetten, neemt toe. Tot voor kort was een vaste rente van twintig jaar nog gangbaar. De grote banken zijn aantrekkelijker voor consumenten omdat zij meer aandacht hebben voor het aantrekken en sparen van geld met een kortere looptijd dan verzekeraars en pensioenfondsen. Deze laatste gaan meestal langlopende verplichtingen aan.

