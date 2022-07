Kantoorgebouwen als woonruimtes en minder files: de voordelen van thuiswerken post-corona

Tijdens de coronacrisis werkten veel Nederlanders met een kantoorbaan noodgedwongen vanuit huis. Hoewel dat enige aanpassing vereiste, bleek thuiswerken voor veel mensen ook voordelen te hebben zoals minder reistijd en minder afleiding. Ondanks dat we nu wel weer met grote groepen mensen bijeen mogen komen, lijkt het erop dat thuiswerken of gedeeltelijk thuiswerken inmiddels vanzelfsprekend is geworden. Wat voor gevolgen heeft dat?

Online thuiswerken

In het begin van de coronaperiode was het voor veel werknemers en -gevers nog even zoeken hoe de dagelijkse gang van zaken kon blijven doorgaan buiten de kantooromgeving. Maar na wat gestuntel met online meetings, bleek al snel dat eigenlijk bijna alles wel online te doen was. Tenminste, met een goede internetverbinding. Nu blijkt dat mensen ook na corona thuis blijven werken is het voor veel mensen een noodzaak geworden om goed internet te hebben. Internet vergelijken helpt bij het maken van afwegingen op het gebied van prijs en kwaliteit

Mogelijkheden voor nieuwe woningen

Vastgoedadviseur Cushman & Wakefield publiceerde begin juni een analyse over het gevolg van thuiswerken voor kantoorpanden. De conclusie? Steeds meer kantoorpanden komen leeg te staan. Kantoorruimtes zouden op korte termijn kunnen worden omgebouwd tot nieuwe woningen. En woonruimtes zijn tijdens de huidige woningnood natuurlijk erg welkom.

Overbodige kantoorruimte

“Dit zou 11.500 nieuwe woningen kunnen opleveren”, vertelt Frank van der Sluys van Cushman & Wakefield aan NU.nl. Ongeveer 2,1 miljoen vierkante meter kantoor is op dit moment overbodig in Nederland, maar niet ieder pand kan direct tot woningen worden omgevormd. Kantoorpanden op een bedrijventerrein zijn minder interessant voor woonruimtes, maar kantoren in de bebouwde kom zijn makkelijk om te bouwen naar woonruimte want daar is bijvoorbeeld al straatverlichting aanwezig. “Het is een druppel op de gloeiende plaat”, stelt Van der Sluys. “We hebben veel meer woningen nodig, dus het is niet dé oplossing. Maar wel een onderdeel van de oplossing.”

Leegstand buiten de Randstad

Het ombouwen van kantoren is geen nieuwe oplossing voor het woningtekort, dit is de afgelopen jaren namelijk al vaak gebeurd. Sinds de coronapandemie is er echter flink wat veranderd in de kantorenwereld. Bedrijven kiezen steeds vaker voor een digitale oplossing voor iets wat werknemers voorheen op locatie deden.

In de provincies net buiten de Randstad lijken kantoorpanden de meeste potentie te hebben. De leegstand binnen de Randstad is beperkt, daar zijn de meeste geschikte kantoren al omgebouwd. Daarbuiten neemt de leegstand juist toe.

Minder files

Naast meer woningruimtes heeft thuiswerken nog een voordeel: minder files. Na de pandemie is het verkeer toch wat meer gaan toenemen. Volgens een trendprognose 2022- 2027 van Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) moeten we echter oppassen dat we niet afkoersen op een file-infarct zoals voor corona.

“Als we niets doen gaan de files nog meer toenemen,’’ vertelt TU Delft hoogleraar Transportbeleid Bert van Wee bij Eenvandaag. ‘‘Daarom moet Den Haag dringender thuiswerken als norm stellen. We hadden niet verwacht zo snel weer op het oude niveau terug te zijn. Uit onderzoek van TNO blijkt dat 8 op de 10 mensen willen thuiswerken.’’