Makelaars: huizenaanbod stijgt flink en prijsstijging zwakt af

Het aantal huizen dat te koop staat in Nederland is afgelopen kwartaal flink toegenomen en de stijging van de huizenprijzen zwakt af. Die ontwikkelingen maken het volgens makelaars wat makkelijker voor woningzoekers om een huis te bemachtigen. Daar staat wel tegenover dat de hypotheekrentes oplopen en het bedrag dat mensen kunnen lenen dus afneemt.

Een en ander komt naar voren uit het nieuwste kwartaalbericht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Makelaarskantoren die zijn aangesloten bij de NVM hadden eind juni ruim 25.300 woningen te koop staan. Dat is 42 procent meer dan een jaar terug en ruim de helft meer ten opzichte van het eerste kwartaal.

“Ik ben positief over het wat ruimere woningaanbod”, zegt Lana Gerssen, NVM-voorzitter van de vakgroep Wonen en zelf ook makelaar. “We hebben te lang ‘nee’ moeten verkopen aan te veel ge├»nteresseerde kandidaatkopers en dat frustreert iedereen enorm. De absolute gekte lijkt dit kwartaal wat af te nemen.”

Ze wijst erop dat er gemiddeld ook wat minder bezichtigingen zijn per woning en dat ge├»nteresseerden met minder extreme biedingen komen. “Toch is een gezonde balans tussen vraag en aanbod nog steeds ver te zoeken. Ook in het tweede kwartaal werden opnieuw acht van de tien woningen boven de vraagprijs verkocht.”

Voor een bestaand huis werd gemiddeld 448.000 euro neergeteld. Dat is 3,5 procent meer dan in de eerste drie maanden van het jaar. De lichte daling van de huizenprijzen ten opzichte van eind 2021 die de makelaars in het eerste kwartaal constateerden, heeft zich in het tweede kwartaal dus niet doorgezet.

Maar wanneer je vergelijkt met een jaar terug dan pakt de prijsstijging niet meer zo fors uit als voorheen. Op jaarbasis gaat het om een plus van 10,6 procent, waar in voorgaande kwartalen nog stijgingen tot meer dan 20 procent werden gemeten.

Als je kijkt naar het aantal verhuizingen dan is het beeld eveneens dubbel. NVM-makelaars verkochten dit keer bijna 36.000 bestaande koopwoningen. Dat is 24 procent meer dan in de voorgaande periode maar nog altijd 1 procent minder ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar.

Volgens Gerssen komt daar nog bij dat er in het tweede kwartaal minder dan 5000 nieuwbouwwoningen zijn verkocht. “Dat is bijna de helft minder dan een jaar eerder”, benadrukt ze. De nieuwbouw beperkt zich volgens haar nog te veel tot appartementen in steden. “De vraag van de koper gaat vooral uit naar eengezinswoningen maar die zijn door de sterk gestegen bouw- en grondkosten voor een groeiende groep onbetaalbaar. We zijn er dus nog lang niet.”