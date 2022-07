NBTC: drukte Schiphol medebepalend bij keuze vakantiebestemming

De drukte op Schiphol speelt bij veel Nederlanders een rol bij de keuze van hun vakantiebestemming. Dat meldt het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) in zijn nieuwste vakantiemonitor.

De helft van alle Nederlanders kijkt zelfs al naar alternatieve reisopties, komt naar voren uit het onderzoek waarvoor in elk van de onderzochte landen circa duizend mensen zijn ondervraagd. Ook zijn binnenlandse vakanties, bijvoorbeeld op de camping of in een bungalowpark, dit jaar net als in de coronaperiode populair.

Waar bijvoorbeeld Fransen en Britten hun eigen land in toenemende mate links laten liggen, kiezen volgens het NBTC dit jaar zelfs iets meer Nederlanders voor een binnenlandse vakantie dan in 2021. Meer dan vier op de tien mensen in Nederland vulden bij de peiling in dat ze vakantie willen vieren binnen de landsgrenzen.

Algemeen directeur Jos Vranken van het bureau noemt dat laatste opvallend aangezien de verwachting was dat ook Nederlanders nu er geen coronarestricties meer zijn weer massaal voor buitenlandse vakantiebestemmingen zouden kiezen. “Ook dit jaar blijken groeiende onzekerheden voor een deel van de Nederlanders een reden om te kiezen voor het eigen land als veilige en vertrouwde vakantiebestemming”, geeft hij aan in een verklaring.

Deze ontwikkeling zou niet alleen aan de drukte op Schiphol te wijten zijn. De stijgende prijzen spelen ook een rol in de keuze van het soort vakantie, staat in het onderzoek van NBTC. Vier op de tien Nederlanders zou bij zijn vakantieplanning daarnaast rekening houden met een nieuwe coronagolf dit najaar.

Volgens het NBTC hebben bijna acht op de tien Nederlanders nog vakantieplannen voor de rest van dit jaar. Voor een deel van die groep zal dat waarschijnlijk niet de eerste keer dit jaar zijn dat ze eropuit trekken. Ongeveer de helft van de Nederlanders is al in enige vorm op vakantie geweest in 2022, aldus het bureau.