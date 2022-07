Netbeheerder Liander plaatst grote accu’s op knelpunten stroomnet

Netbeheerder Liander gaat een test doen met grote accu’s. Die moeten helpen knelpunten op het stroomnet op te lossen. De enorme batterijen van het bedrijf GIGA Storage zorgen voor extra capaciteit door op te laden als het stroomnet niet volledig benut is en de stroom weer vrij te geven als de stroomvraag groter is dan de hoeveelheid die normaal geleverd kan worden.

Met de proef loopt Liander vooruit op de nieuwe Energiewet waaraan wordt gewerkt. Daarin wordt meer ruimte gemaakt voor dit soort oplossingen. Bedrijven moeten bij een stroomaanvraag een maximale stroombehoefte opgeven, maar gebruiken die meestal alleen op enkele piekmomenten. Netbeheerders moeten echter wel rekenen met die maximale stroombehoefte.

Ook bedrijven met grote batterijen moeten een aanvraag doen voor stroomverbruik. Dat gaat ten koste van de beschikbare capaciteit op het stroomnet. Dat moet veranderen in de nieuwe wet. Daarin kan meer maatwerk worden geboden zoals Liander nu al doet met GIGA Storage. De batterijen van dat bedrijf komen bij Amsterdam, Alkmaar en Lelystad te staan.

De batterijen in Amsterdam en Alkmaar krijgen een capaciteit van tussen de 10 en 20 megawatt en moeten daar zorgen dat er meer bedrijven kunnen worden aangesloten. Die in Lelystad wordt 25 megawatt groot en is bedoeld om meer wind- en zonnestroom te kunnen benutten. Het stroomnet zit daar namelijk vol voor de levering van groene stroom.

Liander wil met de proef ervaring opdoen in hoe ze per periode de capaciteit aan klanten kunnen laten weten. Ook kan de netbeheerder de beprijzing van de extra stroom onderzoeken die nodig is om het voor bedrijven die de batterijen aanbieden rendabel te maken. Liander verwacht in 2023 de eerste resultaten te hebben.