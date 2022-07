Onderzoek: ruim kwart van rekeningen bedrijven te laat betaald

Meer dan een kwart van de Nederlandse facturen in het bedrijfsleven wordt niet op tijd betaald, concludeert onderzoeksbureau Altares Dun & Bradstreet op basis van een studie onder ruim 300.000 bedrijven in Nederland.

Grote bedrijven blijken vaak de slechtste betalers te zijn. Slechts 36 procent betaalt op tijd. Bij de kleinste organisaties is dit 78 procent. De betalingsmoraal is wel iets verbeterd in de afgelopen jaren. Gemiddeld betaalde in 2019 maar 69 procent van de Nederlandse bedrijven hun rekeningen op tijd. Dat is nu dus 74,2 procent.

Het bureau onderzocht de betalingen van bedrijven in veertien Noord-Europese landen. Voor de definitie van ‘op tijd betalen’ hanteren de onderzoekers de betaaltermijn die op de factuur staat.

Denemarken komt in het rapport uit de bus als het “braafste jongetje van de klas”. Daar betaalt 90 procent van de bedrijven op tijd zijn facturen. Ook Rusland (77,2 procent), Slowakije (76,4 procent) en Polen (74,8 procent) houden er een wat betere betalingsmoraal op na dan ons land.

In Ierland wachten ondernemers het langst op hun geld. Daar boekt nog geen derde (32,7 procent) van de bedrijven binnen de afgesproken termijn de betaling over. Ook Belgiƫ (44 procent) en Luxemburg (47 procent) doen het relatief slecht.