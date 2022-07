Rijkste man van Duitsland vergroot belang in Lufthansa

De rijkste man van Duitsland is na een nieuwe investering de grootste aandeelhouder van luchtvaartconcern Lufthansa geworden. Klaus-Michael Kühne, die een groot deel van zijn fortuin verdiende in de logistiek, vergrootte zijn belang in de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa naar 15,01 procent. Daarmee haalde hij de Duitse regering in als grootste aandeelhouder.

Berlijn bouwde zijn belang in de luchtvaartmaatschappij juist af, nadat het Lufthansa met een kapitaalinjectie eerder door de coronacrisis loodste. Kühne, die ook interesse toonde in een bestuurszetel bij Lufthansa, gaf geen commentaar over waarom hij een belang in Lufthansa aan het opbouwen is.

De laatste tijd komt het wel vaker voor dat rederijen zich inlaten met de commerciële luchtvaart. Zo maakte Air France-KLM onlangs nog bekend dat het met logistiek concern CMA CGM gaat samenwerken. Containergigant MSC Mediterranean Shipping Company bracht eerder een gezamenlijk bod met Lufthansa uit voor de overname van ITA, de opvolger van de failliete luchtvaartmaatschappij Alitalia.

Kühne is volgens de miljardairslijst van persbureau Bloomberg goed voor een vermogen van ruim 35 miljard dollar. Hij is erevoorzitter en meerderheidsaandeelhouder van ’s werelds grootste zeevrachtexpediteur Kühne + Nagel. De houdstermaatschappij van Kühne heeft ook 30 procent van Hapag-Lloyd in bezit. Dat bedrijf maakte nog geen samenwerking met een luchtvaartconcern bekend.