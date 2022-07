Schiphol: dagelijks gemiddeld 59.000 lokale vertrekkers in zomer

Luchthaven Schiphol verwacht in de zomerperiode dagelijks gemiddeld 59.000 lokaal vertrekkende reizigers. Daarbij worden overstappende reizigers dus niet meegeteld. Dat aantal meldt Schiphol in een update over de zomer. Komend weekend begint voor een deel van Nederland de zomervakantie.

Schiphol zegt verder dat de maatregelen om de drukte en de hoge werkdruk voor het personeel aan te pakken de eerste resultaten laten zien. Er werd daarbij gesneden in het aantal vluchten en reizigers en er werden ongeveer tweehonderd nieuwe beveiligers aangenomen. Ook is er een sociaal akkoord afgesloten tussen Schiphol en de vakbonden, met onder meer een zomertoeslag voor werknemers.

Voor de maand juli heeft Schiphol een maximum ingesteld van 63.500 lokaal vertrekkende reizigers per dag. Begin augustus groeit dat naar 73.000 reizigers.