Stakende piloten SAS willen gestrande reizigers thuisbrengen

De stakende piloten van de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS hebben aangeboden om door de staking gestrande reizigers terug naar huis te vliegen. Het gaat daarbij om passagiers op afgelegen bestemmingen die geen alternatieven hebben dan het vliegtuig om weer thuis te komen.

Het aanbod van de piloten geldt voor een paar weken en in ruil willen de piloten bepaalde toezeggingen van de maatschappij rond arbeidsvoorwaarden. De vliegers van SAS hebben het werk neergelegd uit onvrede over het vastlopen van cao-onderhandelingen met de noodlijdende maatschappij die eerder deze week zelf een faillissementsaanvraag heeft ingediend in de Verenigde Staten.

De piloten zeggen wel dat ze geen nieuwe passagiers naar die afgelegen bestemmingen zullen brengen, omdat die dan ook weer zouden stranden. Volgens SAS worden dagelijks ongeveer 30.000 passagiers geraakt door de staking van de vliegers.