Volkswagen begint bouw eerste eigen batterijfabriek in Europa

Het Duitse autoconcern Volkswagen is donderdag begonnen met de bouw van een eerste eigen fabriek voor batterijen bestemd voor elektrische auto’s in Europa. De fabriek wordt gebouwd bij de Duitse stad Salzgitter. Het bedrijf heeft plannen voor nog meer Europese fabrieken voor accu’s. Daarmee zijn investeringen van ruim 20 miljard euro gemoeid.

De fabrieken worden gebouwd door een nieuw dochterbedrijf van Volkswagen, PowerCo genaamd. De bouw in Salzgitter werd officieel aangevangen met het leggen van de eerste steen, in het bijzijn van onder meer bondskanselier Olaf Scholz en Volkswagen-topman Herbert Diess. Scholz verklaarde dat het belangrijk is dat autofabrikanten minder afhankelijk worden van Aziatische toeleveranciers bij de levering van batterijen voor elektrische auto’s.

In Salzgitter, gelegen in de deelstaat Nedersaksen, staat al een fabriek voor motoren van Volkswagen. De batterijfabriek moet in 2025 beginnen met de productie en werk gaan bieden aan 5000 werknemers. Er moeten dan jaarlijks batterijen voor een half miljoen elektrische auto’s worden geproduceerd.

Volkswagen heeft ook locaties voor batterijfabrieken in Zweden en Spanje in het vizier en zou ook in de Verenigde Staten fabrieken willen bouwen. Tegen het einde van dit decennium zou PowerCo goed moeten zijn voor een omzet van meer dan 20 miljard euro en werk bieden aan wel 20.000 mensen in Europa.