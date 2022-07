Aandacht voor Amerikaans banenrapport en ForFarmers op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag vooral uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag wordt vrijgegeven. De situatie op de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke banengroei geeft de centrale bank meer ruimte om de rente agressief te blijven verhogen. Naar verwachting zijn er in de VS in juni zo’n 250.000 banen bijgekomen. Dat is minder dan de 390.000 nieuwe banen in mei.

Bij de bedrijven gaat de aandacht onder meer uit naar ForFarmers. Het veevoerbedrijf verwacht dat het resultaat in de eerste jaarhelft licht hoger zal zijn dan het relatief lage niveau in dezelfde periode in 2021. Dat komt vooral door positieve ontwikkelingen in landen buiten Nederland. Eerder ging ForFarmers uit van een substantiƫle daling van het resultaat.

ForFarmers gaf geen verwachting af voor de tweede helft van het jaar vanwege het onzekere politieke klimaat in Nederland met betrekking tot de agrarische sector. De stikstofplannen van het kabinet kunnen zorgen voor een flinke afname van de veestapel en dat zou ForFarmers ook treffen. Ook kampt het bedrijf met de aanhoudende onzekerheden rondom de beschikbaarheid en hoge prijzen van grondstoffen, energie en brandstof.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren vrijwel vlak te beginnen aan de laatste handelsdag van de week. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine uitslagen openen. De aandelenmarkten in Aziƫ lieten vrijdag overwegend kleine winsten zien. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds een fractie hoger en de beurs in Shanghai daalde 0,1 procent.

De Nikkei in Tokio ging met een nipte winst van 0,1 procent het weekeinde in. De Japanse markt werd opgeschrikt door het nieuws dat voormalig minister-president Shinzo Abe is neergeschoten tijdens een campagnebijeenkomst in de westelijke Japanse stad Nara. Volgens premier Fumio Kishida verkeert Abe in “zeer ernstige toestand”.

De Nederlandse chipbedrijven ASMI, Besi en ASML zullen mogelijk bewegen op omzetcijfers van TSMC. De Taiwanese chipfabrikant, een belangrijke klant van chipmachinemaker ASML, zag de opbrengsten in juni met 18,5 procent stijgen op jaarbasis. Ten opzichte van mei daalde de omzet met ruim 5 procent. In de eerste zes maanden van het jaar bedroeg de omzetgroei bijna 40 procent.

De euro was 1,0155 dollar waard, tegen 1,0165 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 103,08 dollar. Brentolie steeg 0,8 procent in prijs tot 105,46 dollar per vat.