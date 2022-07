AWVN: loonafspraken van 5 procent geen uitzondering

In cao-afspraken die momenteel worden afgesproken zijn loonafspraken van 5 procent niet uitgesloten. Dat meldt de AWVN, naar eigen zeggen de belangrijkste adviseur van Nederlandse werkgevers op het vlak van arbeidsvoorwaarden. De vorige periode waarin dat gebeurde waren de jaren zeventig van de vorige eeuw.

De AWVN kwam onlangs al met voorlopige cijfers over de loonafspraken in juni van 3,8 procent. Het vorige maandrecord dateert van oktober 2008 toen de lonen in doorsnee met 3,4 procent omhoog gingen in cao-afspraken. In de eerste zes maanden van dit jaar gaat het om meer dan 3 procent.

In juni werden in totaal achttien nieuwe cao’s afgesloten, normaal zijn dat er rond de vijftig. Het relatief lage aantal akkoorden afgelopen maand volgt op maanden met juist een groot aantal afspraken. Het totaal afgesloten cao’s dit jaar ligt ook iets hoger dan een jaar eerder. Tot en met juni gaat het om 181 afspraken die gelden voor in totaal 2,5 miljoen werknemers.