BMW voelt Chinese lockdowns in verkopen

Autoproducent BMW heeft in het tweede kwartaal aanzienlijk minder auto’s verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in China liepen de verkopen terug, wat grotendeels te wijten was aan de lockdowns in miljoenensteden als Shanghai, Beijing en Shenzhen. Daardoor konden klanten geen auto’s kopen, maar kon BMW ook geen auto’s afleveren.

In het Aziatische land, een belangrijke markt voor het autoconcern dat ook de merken MINI en Rolls-Royce omvat, verkocht BMW daardoor 28 procent minder. Maar ook in Europa en de Verenigde Staten gingen de verkopen met zo’n vijfde omlaag. Daarbij spelen de chiptekorten ook nog een rol. BMW is net als veel andere merken meer in gaan zetten op luxere en dus duurdere uitvoeringen van zijn modellen en minder op veel verkopen. Die keuze is afgedwongen doordat chips nog altijd moeilijk leverbaar zijn.

De verkoop van elektrische voertuigen ging wel sterk vooruit. Het Duitse automerk introduceerde al diverse nieuwe elektrische modellen en zag zijn verkopen daarvan meer dan verdubbelen. Ook het aantal bestellingen voor elektrische auto’s voor de komende tijd is bemoedigend.